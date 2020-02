Dit gaat er dit seizoen veranderen in de liveshows van 'The voice'

Aanstaande vrijdag begint er een nieuwe ronde in The voice of Holland: de liveshows. Die shows zien er dit jaar een beetje anders uit dan de voorgaande jaren.

Ondanks de hoog opgelopen discussie in een eerdere ronde zitten coaches Lil’ Kleine en Anouk aanstaande vrijdag toch naast elkaar op de stoelen in de 1e liveshow. Ze delen die liveshow zelfs, want alleen de talenten van deze coaches treden die avond op.

Liveshows

In voorgaande seizoenen traden alle talenten tegelijk op in de liveshows, maar dit jaar zijn de liveshows verdeeld per coach. In de 1e show de talenten van Lil’ Kleine en Anouk en de 2e show is het de beurt aan Waylon en Ali B. In elke show treden 6 kandidaten op van wie er maar 4 doorgaan naar de halve finale in de 3e liveshow. Iedere coach mag zelf iemand kiezen die doorgaat en de rest ligt in handen van het publiek.

Finale

In die 3e liveshow staan dan wel alle 8 kandidaten van de verschillende coaches tegenover elkaar in een zogeheten ‘crossbattle’. De 4 kandidaten die hier als winnaars uitkomen strijden in de finale op 28 februari om de titel Voice of Holland 2020.

