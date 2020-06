'The Voice'-winnares Pleun onthult waarom ze uit de spotlights verdween

Publieksfavoriet Pleun Bierbooms (21) won in 2017 het 7e seizoen van The voice of Holland. Maar daarna hoorden we amper nog iets van haar. Hoe zit dat eigenlijk?

Op Instagram onthult Pleun nu waarom ze uit de spotlights verdween.

Diploma

Pleun is na het winnen van The voice bewust terug naar school gegaan om een diploma te halen. Zo heeft ze toch een goede basis om op terug te vallen, mocht een zangcarrière er toch niet in zitten. “Ik vond het niet leuk, want ik wilde zingen. Maar ik wilde ook een diploma”, legt ze openhartig uit op Instagram.