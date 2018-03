FvD-leider Thierry Baudet danst zoals die ene oom die iedereen heeft

Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen waar het Forum voor Democratie (FvD) aan heeft meegedaan, heeft de partij zich op de kaart gezet. Thierry Baudet blijft optimistisch nu zijn partij op twee zetels lijkt te eindigen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Héél optimistisch. En dat uitte de voorman van FVD gisteravond met een bijzondere dans…

Het regende natuurlijk direct reacties . Van “teveel baco’tjes Thierry?” tot “hij lijkt op die dansende banaan van Hyves.”

Uitslag

Ach, het zal Thierry niet deren, nu hij een speler is geworden in Amsterdam. “Dit is een prachtig resultaat. Er is nog geen stem geteld, dus we moeten nog zien waar het op eindigt”, zei hij in een eerste reactie bij Hart van Nederland. “Maar als we twee zetels krijgen dan zijn we daar ontzettend blij mee.” Zo lang Thierry blijft dansen, zijn wij ook blij.

Bron: Hart van Nederland, AT5, Twitter. Beeld: ANP