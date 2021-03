Als het aan Thierry Baudet (38) en zijn verloofde Davide Heijmans (25) ligt, gaan ze een gouden toekomst tegemoet. De politicus wil graag kinderen met Davide, terwijl hun liefde aanvankelijk niet zo vanzelfsprekend was. Wie is toch de vrouw aan de zijde van de Forum voor Democratie-lijsttrekker? Libelle praat je bij.

Waar Thierry al zijn passie kwijt kan in Den Haag, is Davide wat werk betreft een heel ander type. Toch lijkt het een match made in heaven.

In het dagelijks leven werkt Davide namelijk niet in Den Haag. Ze heeft een heel ander beroep dan haar aanstaande man: ze werkt namelijk als fotograaf. Op Instagram pronkt ze met foto’s van haar werk én haar grote liefde. Davide ontmoette Thierry al voordat hij als politicus aan de slag ging. De klik was meteen goed toen Davide in november 2016 als freelance fotograaf was ingehuurd bij een klus waar Thierry sprak. Toch duurde het anderhalf jaar voordat Davide en Thierry hun relatie officieel maakten.

Met haar 25 jaar is Davide een stuk jonger dan de 38-jarige Thierry. Het heeft wel even wat tijd gekost voordat ze volledig voor de relatie durfde te gaan, vertelt ze in gesprek met RTL Boulevard. Davide was destijds 21 jaar en zag in eerste instantie een serieuze relatie nog niet zitten. “Davide heeft mij enorm op de proef gesteld”, beaamt Thierry. “Ze had geen zin in spelletjes. Het duurde heel lang voordat ze geloofde dat ik serieus was.”

Lees ook:

Zo zien de man en kinderen van D66-leider Sigrid Kaag eruit

Huwelijk

Plannen om in het huwelijksbootje te stappen en elkaar eeuwige trouw te beloven, liggen al tijden op tafel. Toch besloot het koppel in 2020 om het huwelijk op de lange baan te schuiven vanwege het coronavirus. Maar van uitstel komt geen afstel. “We hebben er eigenlijk wat ruzie over”, vertelt de voorman van Forum. “Ik wil het wat kleiner, maar Davide wil graag naar beneden lopen op een trap en dat er dan vijfhonderd man applaudisseren dat ze er mooi uitziet. Ja, dat is niet coronaproof.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door GALERIE DAVIDE HEIJMANS (@davideheijmans)

Kinderwens

Thierry wil niets liever dan settelen met zijn verloofde. Hij vertelt dat hij graag kinderen met Davide wil en zijn toekomstige woning heeft hij al ingericht. “Ik heb zin in een boerderij. In een keuken, met openslaande deuren. Een tuin met een klimrek. Ik heb zin om bouillon te trekken.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door GALERIE DAVIDE HEIJMANS (@davideheijmans)

Drie jaar geleden zorgde een foto van een naakte Thierry Baudet aan het zwembad voor heel wat opschudding. Wie die foto had gemaakt, wisten we niet. Tot nu: Davide.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Brunopress