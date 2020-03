Thomas Acda start actie om boodschappen achter te houden voor zorgverleners

Zorgverleners maken extra lange dagen om de drukte in de ziekenhuizen door het coronavirus op te kunnen vangen. Doordat er veel wordt gehamsterd in de supermarkten grijpen zij na zo’n lange werkdag naast hun dagelijkse boodschappen. Daar wil Thomas Acda wat aan gaan doen.

De cabaretier is op Twitter een actie gestart om boodschappen achter te houden voor zorgpersoneel. Hij kwam op dit idee door een tweet van verpleegkundige Eric van den Heuvel die schreef dat hij al 5 dagen geen vers brood kon kopen omdat dat tegen de tijd dat hij terugkomt van zijn werk alles al uitverkocht is. “Wil ook graag een bammetje mee, zeker nu het bedrijfsrestaurant gesloten is”, schrijft hij in het bericht.

Boodschappenlijstje doorgeven

Thomas Acda vroeg zich af of het mogelijk is om tussen de distributiecentra en supermarkten boodschappen apart te houden voor het zorgpersoneel. Ook bood hij aan om zelf boodschappen te sorteren en rondbrengen bij de plaatselijke Jumbo. Dat werd snel opgepikt door de Jumbo in de Westerstraat in Amsterdam en zij bieden zorgpersoneel uit de buurt nu de mogelijkheid om hun boodschappenlijstje door te geven zodat winkelpersoneel kan zorgen dat het klaarstaat wanneer zij uit hun werk komen.

Invaliden en bejaarden

Acda stelde voor om dit ook voor invaliden en bejaarden toegankelijk te maken en ook dat maakt de supermarkt mogelijk. Zelf gaat hij helpen met inpakken en rondbrengen om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Op Twitter roept hij zijn volgers ook op: “Iedereen kan dit bij zijn eigen supermarkt opzetten! Doe! Succes!”

Juist om deze reden de volgende gedachte- is er een mogelijkheid om tussen het distributiecentrum en de winkels boodschappen apart te houden voor verplegend personeel? @albertheijn @JumboSupermarkt ? Voor de hamsteraar uit? Tas voor Eric van den heuvel. Tas voor die en die…. https://t.co/j0gdzVnTrx — Thomas Acda (@thomasacda) March 18, 2020

Er is een e-mail adres!! jumbowesterstraatactie@Gmail.com. Voor al het verplegend personeel in de buurt van de Westerstraat amsterdam jumbo. Geef ons je boodschappenlijst op en we halen wat er is vast voor je weg tussen de vrachtwagen en de schappen. ook voor bejaarden/invaliden — Thomas Acda (@thomasacda) March 18, 2020

Lieve mensen bedenk twee dingen- ik weet ook niet hoe het moet maar MAIL NIETS als je niet tot 1 van deze 3 achter de hamsteraar-vissers groepen behoort. Geen rotzooi maken. Misschien wordt het heel druk. En 2 – iedereen kan dit bij zijn eigen supermarkt opzetten! Doe! Succes! — Thomas Acda (@thomasacda) March 18, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress