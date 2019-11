Thomas Berge over 'Expeditie Robinson': "Iedereen was naakt tot acht uur"

Thomas Berge (29) doet een boekje open over wat er bij Expeditie Robinson allemaal gebeurde vóórdat de camera’s kwamen.

Het lijkt misschien alsof er 24 uur per dag cameramannen op het onbewoonde eiland van Expeditie Robinson rondlopen, maar dat is natuurlijk niet echt zo.

Camera’s uit

Des te interessanter wordt de vraag: wat gebeurt er als de camera’s er níet zijn? Daar heeft Thomas Berge het antwoord op. Hij werd er vorige week uit gestemd en vertelt aan oud-expeditielid JayJay Boske in geuren en kleuren hoe het er op het eiland aan toe ging.

Nudistencamping

“De camera’s kwamen pas als je wakker werd, rond een uurtje of half acht, acht uur. En hiervoor was het moment voor de vrouwen om zich even op te frissen”, legt hij uit. Maar dat opfrissen gebeurde volgens Thomas allemaal in hun blootje. “Het was net een nudisten-fucking-camping, het was echt bizar. Iedereen was naakt tot acht uur en dan werden de kleren weer aangetrokken.”

Geen schaamte

Als je eenmaal 24 uur per dag met elkaar op 1 eiland zit, dan verdwijnt de schaamte op een gegeven moment. Daardoor hadden alle expeditieleden geen moeite om naakt rond te lopen. Ook het doen van je behoefte was geen probleem meer, zegt Thomas. Als ze gingen plassen, deden ze dit ook gewoon in vol zicht. “Niet even achter de bosjes in”, zegt Thomas. “Alle gêne is gewoon weg. En nu als je elkaar weer tegenkomt en dat je zegt: ‘Tering, weet je nog dat je moest kakken en je echt daar stond?'”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP