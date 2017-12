Thomas Berge heeft z'n haren laten verven en zó ziet hij er nu uit

Thomas Berge heeft zijn haren in een andere kleur laten verven. De zanger heeft zijn blonde lokken ingeruild voor een eh interessante nieuwe coupe.

Op Instagram is het resultaat hiervan te zien, op een foto van Thomas met zijn zoontje Jack.

Mooi grijs is niet lelijk

Zelf zegt Thomas niks over zijn grijs geverfde haar, maar zijn volgers valt het direct op. “Jij wordt snel grijs”, grapt iemand. Hij is tenslotte pas 27 jaar. “Staat je mooi!”, complimenteert een ander.

My Love, My world, My everything ♥️ #youwillalwaysbethere #loveu Een bericht gedeeld door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 2 Dec 2017 om 5:14 PST

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, ANP.