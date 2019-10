Thomas Berge over kritiek op gebit: "Mijn tanden zijn ook niet echt"

Het gebit van zanger Thomas Berge is, sinds hij te zien is in Expeditie Robinson, een veelbesproken onderwerp. Kijkers vinden zijn tanden wel heel stralend en wit. In Club hub van BNNVARA reageert Thomas nu op de kritiek.

In het programma gaat Thomas een biechthok in. Daar krijgt hij allerlei vragen op zich afgevuurd. Zijn witte tanden blijven niet onbesproken. “Elke keer als jij in Expeditie te zien bent, dan moeten mensen het hebben over jouw tanden. Heb je dit zelf weleens gezien?” vraagt de presentator hem. “Ja, geweldig joh, ik hou hiervan. Elke keer na Expeditie kijk ik op Twitter. Ik lig er helemaal om in een deuk. Ik pis hiervan in mijn broek”, aldus Thomas.

Advertentie

Verdediging

De presentator geeft toe dat hij de kijkers wel een beetje gelijk moet geven: “Het is ook wel een heel wit gebit, vriend. Ik heb een witte trui aan die minder wit is dan jouw gebit.” Thomas schiet gelijk in de verdediging: “Ja, maar kijk nou: tijdens Expeditie zien ze er toch veel witter uit dan nu?”

Neptanden

Thomas laat wel weten heel blij te zijn met zijn gebit. Als de presentator vraagt of zijn tanden wel echt zijn, geeft hij toe: “Het is niet echt nee, het is porselein.” Daarbij geeft hij nog wat tips mee, voor mensen die net zo’n stralend gebit willen als hij: “Je moet gewoon goed poetsen. Op Expeditie heb ik zelfs bamboestokjes gemaakt waar ik mee ging flossen.” De zanger zit vol met zelfspot: “Het was wel handig, als ik er ’s nachts uitging om te plassen, hoefde ik alleen te lachen en dan kon ik gewoon alles zien”, grapt hij.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Club Hub. Beeld: ANP