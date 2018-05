Thomas Berge kiest voor een verrassende nieuwe coupe

Thomas Berge was zijn geblondeerde haar helemaal beu en heeft zijn kapsel drastisch veranderd. De zanger is nu donker. Héél donker.

Op Instagram is het resultaat te zien. “Miami Vice #onceyougoblack #nunogdietestarossa”, schrijft ‘ie bij de foto. Al is dit plaatje gewoon geschoten in een van de knusse straten van Maastricht.

Enthousiast

Van blond naar paars en van paars naar grijs. Thomas heeft bijna alle haarkleuren al gehad. Opnieuw zijn z’n fans over het algemeen erg enthousiast. Ze vinden de donkere coupe hem goed staan. “Staat je top” en “veel beter die haarkleur!”, klinkt het in de reacties onder de foto.

Miami Vice 😎 #onceyougoblack #nunogdietestarossa Een bericht gedeeld door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 25 Mei 2018 om 5:40 (PDT)

😁 Een bericht gedeeld door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 25 Mei 2018 om 5:42 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP