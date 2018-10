Thomas Berge maakt vervelend liefdesnieuws bekend

De liefde tussen Thomas Berge en Cassidy Roeks lijkt nu echt voorbij te zijn. De zanger laat weten dat ze voor de tweede keer een punt achter hun relatie hebben gezet.

Vorig jaar november gingen Thomas en Cassidy na ruim een jaar uit elkaar, maar eerder dit jaar bloeide de liefde weer op. De zanger noemde Cassidy vorig jaar nog ‘de liefde van zijn leven’. Dat bleek van korte duur, want nu maakt Thomas bekend dat hij en Cassidy uit elkaar zijn.

Afleiding

Thomas had de afgelopen dagen genoeg afleiding. Hij zat als ambassadeur van de stichting Free A Girl in India. “Mijn hart zit vol met hoop en dankbaarheid voor de afgelopen dagen, het is zo moeilijk om uit te leggen wat ik heb meegemaakt tijdens deze spirituele trip”, schrijft Thomas bij een collage van foto’s op Instagram. “De strijd tegen kinderprostitutie krijgt zoveel meer waarde door er samen voor te vechten, en met alle lokale ambassadeurs in Nederland, de internationale ambassadeurs en alle mensen die zich inzetten, komen we steeds een stap dichterbij het bevrijden van nog meer meisjes.”

Dit bericht bekijken op Instagram ♥️ Een bericht gedeeld door THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) op 10 Mei 2018 om 11:35 (PDT)

