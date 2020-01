Thomas Berge was in de race voor het Songfestival: "Ik zat bij de laatste 4"

Onlangs is bekend geworden dat zanger Jeangu Macrooy ons kikkerlandje gaat vertegenwoordigen op het Songfestival. Dit is natuurlijk hartstikke leuk voor Jeangu, maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Thomas Berge is één van die verliezers.

In RTL Boulevard laat Thomas weten dat hij ook graag namens Nederland aan het Songfestival mee wilde doen. Hij vroeg Jan Smit destijds om advies en die zei hem dat hij gewoon een liedje in moest sturen. Dat heeft Thomas gedaan en hij kwam ver. Maar net niet ver genoeg…

Laatste 4

“Ik zat bij de laatste 4!” vertelt de zanger. “Pas op de ochtend dat het nieuws naar buiten kwam dat Jeangu het was geworden, kreeg ik de mail waarin stond dat ik het niet geworden was.” Zelfs toen al naar buiten was gekomen dat de Nederlandse inzending met de letter J zou beginnen, was Thomas nog in de race.

Volgend jaar weer

Of de zanger heel erg teleurgesteld is? Dat valt wel mee. “Ik vind het leuk dat Jeangu het gaat doen, want hij komt net als ik uit Enschede.” En de zanger geeft niet op: “Volgend jaar ga ik precies hetzelfde doen, dan ga ik weer een liedje inzenden. Wel een ander liedje dan dit jaar.” aldus Thomas. En wat er dan met het liedje van dit jaar gebeurt? Dat liedje heet Lost en zal de zanger alsnog uitbrengen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress