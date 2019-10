Thrillerserie over drugs met Imanuelle Grives binnenkort op de buis

Vanaf zondag 10 november is de nieuwe serie Keizersvrouwen te zien bij AvroTros op NPO 3. De serie gaat over een vrouw met een leven vol sex, drugs en geweld. Uit het persbericht van AvroTros blijkt dat actrice Imanuelle Grives hierin te zien zal zijn.

Imanuelle kwam in het nieuws omdat zij werd opgepakt voor drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel tegen haar geëist. De uitspraak is 8 november.

Rollen

Imanuelle speelt de rol van Beertje. Wat voor personage Beertje precies is, is nog niet bekendgemaakt. De hoofdrol in de serie wordt gespeeld door Karina Smulders. Zij speelt Xandra Keizer, een vrouw met een gevaarlijk dubbelleven. Xandra wordt in een wereld vol drugs, sex en geweld gezogen en kampt daarnaast met een criminele moeder.

Cast

Naast Imanuelle Grives en Karina Smulders zijn er ook rollen in de serie voor Hilde van Mieghem, Susan Radder, Matteo van der Grijn, Thijs Römer, Roeland Fernhout en Dragan Bakema.

Bron: AD. Beeld: ANP