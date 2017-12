Nederlandse presentatrice deelt foto's van vroeger: zie jij wie het is?

Taart en slingers: de dame op de foto, Irene van de Laar, blaast vandaag 49 kaarsjes uit.

De presentatrice, actrice (Onderweg naar morgen, Baantjer) en het model nadert dus de 50, en die leeftijd gaat haar maar wát goed staan.

Throwback

Op Instagram blikt Irene zelf graag terug naar de jaren ’90, waar ze er toen nog zo uitzag…

TB. Campagne Wolford in Parijs geschoten door Bruno Bisang #souplesse #photography #modeling #helecomfortabelepose #nineties #iconic Een bericht gedeeld door Irene Van de Laar (@irenevdlaar) op 3 Dec 2017 om 8:29 PST

TB Veronica magazine. In 1903. #veronica #kleinemeisjeswordengroot Een bericht gedeeld door Irene Van de Laar (@irenevdlaar) op 4 Nov 2017 om 1:41 PDT

Eindeloos veel foto’s heb ik. Mooi om terug te blikken. Hier 22 jaar, in Parijs. En nee. Zo strak ben ik niet meer. #modeling#photography by#michelnafziger#paris #doei Een bericht gedeeld door Irene Van de Laar (@irenevdlaar) op 26 Sep 2017 om 10:35 PDT

… en nu ziet Irene er zó uit:





Kinderen

Irene heeft 2 kinderen: zoon Vince (11) van haar ex Sander en dochter India van haar ex Wessel. India is in augustus naar Denemarken verhuisd voor een studie aan de filmacademie. Daar heeft de moeder het flink lastig mee, het loslaten. “Natuurlijk facetimen we, maar het fysieke contact mis ik”, vertelde ze aan Story.

Op zoek naar een man

De voormalig Onderweg naar Morgen-actrice gaat al 2 jaar vrijgezel door het leven, nadat ze de relatie met haar 9 jaar jongere vriend verbrak. Ja, ze mist een man in het leven, geeft ze toe aan Story. “Het huis is best leeg. (…) Maar ik heb gelukkig een rijk sociaal leven, met veel vriendinnen.”

