Throwback Thursday: zo ziet de cast van 'Grease' er nu uit

You’re the one that I want, you’re the one I want… Iedereen kan de Grease-liedjes meezingen, of je dat nou wil of niet. Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat de film Grease uitkwam. Hoe gaat het nu eigenlijk met de acteurs uit de film uit 1978?

Danny & Sandy zijn nog steeds ons ultieme droomkoppel en we zouden stiekem niets liever willen dan zelf lid worden van de Pink Ladies. Inmiddels zijn we al flink wat jaren verder en zit de cast zelf allang niet meer op de middelbare school. Hoe gaan zij nu door het leven?

Sandy – Olivia Newton-John (69)

Danny – John Travolta (64)



Kenickie – Jeff Conaway (overleden in 2011 op 60-jarige leeftijd)

Betty ‘Rizzo’ – Stockard Channing (74)

Frenchy – Didi Conn (66)

Doody – Barry Pearl (68)

Sonny – Michael Tucci (72)

Marty – Dinah Manoff (60)

Jan – Jamie Donnelly (71)

Beeld: Brunopress, Getty Images, ANP