Throwback Thursday: zó zien Nicky en Alex uit 'Full House' er nu uit

De tweeling Nicky en Alex verscheen voor het eerst in de serie ‘Full House’ in 1992. Dat is inmiddels 25 jaar geleden en ook de jongens zijn dus 25 jaar ouder.

Nicky en Alex, die ook echt tweelingbroers zijn, zijn ook te zien in de remake van de serie op Netflix. Collega Lori Laughlin deelde een foto op Instagram om te bewijzen dat het de jongens echt zijn:

Can we just take a moment to appreciate how Dylan and Blake tuomy from full house really filled out 😍😍 pic.twitter.com/HdqlM32LOL

— Taylor (@tvera06101) 30 juli 2015