Basisschooljuf Margreet tipt: "Zó maak je van thuisonderwijs een succes"

Wegens het heersende coronavirus mogen Nederlandse schoolkinderen tijdelijk niet in de schoolbanken stappen. Ouders zijn dus genoodzaakt om thuisonderwijs te geven. Maar hoe doe je dit succesvol, en hoe zorg je ervoor dat je kind geboeid blijft en geen leerachterstand oploopt?

Margreet Boon-van Hoof (34) is basisschooljuf van groep 6 en geeft doelgerichte tips.

Ieder schoolgaand basisschoolkind in Nederland mag tijdelijk niet naar school. Van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen helpen bij het maken van huiswerk en het bijhouden van de lesstof. Hiervoor hoeven ouders niet zélf te bedenken wat ze hun kinderen moeten leren. “Kinderen krijgen een pakketje van school met lesstof. Het kan zijn dat het op de computer is, bij anderen gaat de lesstof nog via werkboekjes. Dat verschilt per school. Leerkrachten maken een schema, zodat ouders weten wat er dagelijks gemaakt moet worden door de kinderen.”

Achterstand minimaliseren

“De lespakketten zijn voor schoolkinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Kleuters krijgen ze niet, zij moeten dus op andere manieren beziggehouden worden. Boekjes voorlezen, buitenspelen of koekjes bakken zijn leuke activiteiten om met ze te doen. Zij hoeven niet te voldoen aan bepaalde eisen als ze terugkomen, maar dit is wel het geval bij basisschoolkinderen. Daarom wordt er met de lespakketten geprobeerd de achterstand zo klein mogelijk te maken”, legt Margreet uit.

Margreet maakte een kijkdoos met haar 4-jarige zoontje Maarten, die ook tijdelijk thuiszit. “Hij was 2 dagen bezig met deze kijkdoos, echt een aanrader”, aldus Margreet.

Schema

Structuur is heel belangrijk voor kinderen, dus raadt Margreet aan om een dagschema te maken. “Ik zou niet een hele schooldag na willen bootsen, omdat het wel haalbaar moet zijn als werkende ouder. Je kunt bijvoorbeeld de dag starten met ontbijt en aankleden, waarna je een les uitlegt. Hierna kan een kind 10 tot 15 minuten zelfstandig en stil werken. Zo kun je als ouder tegelijkertijd ook wat werk doen”, begint ze. “Zet eventueel een timer. Vragen kan een kind erna stellen. Zo gebeurt het ook in de klas. Rond 10 uur kun je even pauze nemen, wat drinken en wat kleins eten. Eventueel kun je je kind even laten spelen, zodat je zelf nog wat kunt werken. Daarna kun je weer wat doen voor school en dit weer even onderbreken door de lunch. Rond 14:00 uur is de schooldag wel klaar”, tipt Margreet.

Dagritme

Pauzes inlassen is belangrijk, benadrukt de schooljuf. “Als je bewust pauzes inlast, weet je kind goed wanneer het tijd is om te werken en wanneer het tijd is om te spelen. Dat maakt het gemakkelijk om het schoolwerk ook serieuzer te nemen en dan krijg je het minst strijd.” Nog een tip is om de dagschema’s visueel te maken. “Dus hang een schema op een groot papier. Daarvoor zijn veel dagritmekaarten te vinden op Pinterest. Vooral voor kleine kinderen is het goed om het visueel te maken, in de klassen zelf hangen we ook elke dag het dagritme op. Dat geeft structuur, wat een dag minder lang laat voelen voor de kinderen”, verklaart ze.

Motiveren

Om te voorkomen dat het thuisblijven voelt als een lange schoolvakantie, is het volgens Margreet goed om de kinderen wel te laten beseffen wat er gaande is. “Dit kan bijvoorbeeld door samen naar het Jeugdjournaal te kijken”, tipt Margreet. Daarnaast is het een goed idee om een beloning af te spreken in de vorm van een zelfgekozen activiteit, die je samen met je kind aan het eind van de dag kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan iets lekkers bakken. Met iets leuks in het vooruitzicht zal je kind sneller zijn huiswerk willen maken.”

Vragen

Mocht je tegen dingen aanlopen, dan kun je vriendinnen of andere ouders van school ook gewoon om tips vragen. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje. En de leerkrachten zelf zijn gewoon te bereiken tijdens de schooltijd, dus die kun je dan altijd mailen met vragen. Deze situatie heeft voor kinderen sowieso een grote impact, dus om de dag zo normaal en gestructureerd mogelijk te laten verlopen is echt aan te raden”, besluit Margreet.

