Kijkers leven mee met verhaal thuiswinnaar Janneke in 'Miljoenenjacht'

Zondagavond keek Nederland weer massaal naar het spannende televisieprogramma Miljoenenjacht. In de zenuwslopend finale wist kandidaat Roos maar liefst €249.000 binnen te slepen. Maar het verhaal van thuiswinnaar Janneke maakte vooral indruk bij de kijkers thuis.

In Miljoenenjacht wint steevast niet alleen de deelnemende kandidaat het gewonnen bedrag, maar is er ook een gelukkige thuiswinnaar die hetzelfde bedrag in ontvangst mag nemen.

Advertentie

Verrassing thuiswinnaar

Zondagavond reisde presentator Winston Gerschtanowitz richting het noorden van Nederland, om de Groningse Janneke te verrassen met het duizelingwekkende bedrag van €249.000. Toen de Miljoenenjacht-presentator aan de deur verscheen, werd direct duidelijk dat de cheque meer dan welkom was voor de Groningse.