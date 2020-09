Thuiszorger Gerrit (58) liep in april corona op omdat mondkapjes ‘niet nodig’ waren

Maandenlang hoorde het personeel in de ouderenzorg dat mondkapjes ‘niet nodig’ waren. Maar eind augustus paste het RIVM dat advies stilzwijgend aan en sindsdien is het juist ‘noodzakelijk’. Veel zorgmedewerkers voelden zich onveilig bij de adviezen. Ook Gerrit (58), die uiteindelijk zelf ziek werd.

Terwijl de ziekenhuizen aan het begin van de coronacrisis hun eigen richtlijnen opstelden en genoeg beschermende middelen hadden, werd de ouderenzorg gevraagd de RIVM-richtlijnen te volgen. Die luidde dat een zorgmedewerkers geen bescherming nodig hadden, als hij of zij afstand kon houden tot de patiënt of slechts ‘vluchtig’ contact had van ‘minder dan 5 minuten.’

Later bleek dit niet waar te zijn. Nieuwsuur, constateerde dat de schaarste van de mondkapjes wel degelijk meespeelde in het advies, ook al werd dit eerst stellig ontkent.

Mondkapjes waren ‘niet nodig’

Gerrit (58), werkend in de thuis- en woonzorg, voelde zich vanaf het begin al niet prettig bij de adviezen. Al die tijd al had hij het vermoeden dat het advies van het RIVM gebaseerd was op de schaarste van mondkapjes. “Ik sprak bijvoorbeeld mijn leidinggevende al een paar keer aan op het onveilige gevoel, voordat ik in april zelf ziek werd. Al helemaal omdat mijn echtgenote met een longontsteking thuis zat.” Toch werd de situatie niet veranderd.

Premier Rutte zei tijdens persconferenties dat als instellingen wel middelen zouden verstrekken, dat ten koste zou gaan van andere instanties waar die middelen wél hard nodig waren. Gerrit: “De ouderenzorg is daarbij één van de sectoren die de dupe is geworden van de schaarste. Natuurlijk zagen wij hoe het ziekenhuispersoneel altijd mondkapjes droeg als ze de kamer van een coronapatiënt betrad, terwijl dat bij ons ‘niet nodig’ was. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de schoonmakers en de huishoudelijke hulp in de ouderenzorg. Zij hadden ook niks.”

Positief getest

Al snel werd Gerrit gebeld met de mededeling dat hij tijdens een dienst in het woonzorgcentrum in contact was geweest met een coronapatiënt. Toch kon hij nog gewoon komen werken, zei zijn leidinggevende. “Nog voordat ik getest werd en de eerste klachten de kop opstaken, kreeg ik de reactie dat ik zonder koorts nog kon komen werken. Pas toen ik zelf heb aangedrongen op een test, heb ik die gekregen en bleek ik het inderdaad onder de leden te hebben.”

Uiteindelijk kreeg hij het flink te pakken. “Ik heb het begin van het ziekteproces doorgemaakt als een matige besmetting. Pas na een paar weken begonnen de heftigere klachten te komen, zoals benauwdheid en een ernstig verhoogde hartslag in rust.” Gerrits vrouw valt in de risicogroep. “Zij is nu, net als ik, al maandenlang aan het revalideren van het coronavirus.”

Achtergesteld als sector

“We zouden de overheid aansprakelijk kunnen stellen; mensen hebben corona opgelopen door het beleid en hebben daaraan blijvende schade overgehouden. Sommigen kunnen hun werk zelfs lange tijd niet meer doen, waaronder ikzelf. En dat kan leiden tot daling van inkomen.”

Hoewel we wisten dat er in China een virus rondwaarde, werd Nederland overvallen door het feit dat ook wij getroffen werden. En hóe: na carnaval stroomden de ziekenhuizen vol. Zagen zorgmedewerkers deze coronagolf wel aankomen? Ze geven antwoord op de stelling: Nederland heeft corona onderschat:

Bron: Nieuwsuur. Beeld: iStock