Opnieuw vier keer een 10 in de Voice mét een meedogenloze grap van Anouk

De liveshows van ‘The Voice of Holland’ zijn voor het miljoenenpubliek maar wat spannend.

En waar Jim vorige week de show nog stal met zijn nummer, was het gisteren de beurt aan Kimberly. Ze zong fenomenaal en ‘won’ de avond: ze kreeg vier keer het hoogste cijfer van de coaches.

De beste van de avond

Ze zong Michael Jacksons Earth Song en gaf daarbij een geweldig optreden weg. Ze stak zo met kop en schouders boven de rest uit die avond. Aïrto, Silayio en Ronald moesten afscheid nemen van het zangprogramma: zij kregen de minste punten van het publiek en de coaches. Zangeres Samantha Steenwijk droeg een tranentrekker op aan haar vader en zong het liedje ‘Papa’. Daarmee ontroerde ze niet alleen haar ouders maar ook haar coach Sanne, die de tranen uit haar ogen moest vegen na afloop.

Arme Humberto

Maar Anouk blijft hard in de Voice, en dit keer had ze het niet op één van de kandidaten gemunt. Nee. Ze haalde nu uit naar Humberto Tan; de man achter RTL Late Night. Zo zei presentator Martijn Krabbé op een gegeven moment in de show dat ze verder moesten omdat het anders zou uitlopen ‘en dat RTL Late Night anders nog later zou kunnen beginnen’. Daarop antwoordde de Haagse rockster: “Oh, daar kijkt toch niemand meer naar”.

Zie hier het fragment:

Martijn: “Kom op jongens, stoppen met ruziën. Straks moeten we #rtlln bellen dat ze wat later moeten beginnen”

Anouk: “Oh, maar daar kijkt toch niemand naar.”#tvoh pic.twitter.com/3ezZaMP37U — Tim Schaap (@timmieschaap) 2 februari 2018

Bekijk hier het optreden van Kimberly:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL XL. Beeld: Twitter