Tiener denkt na dreun tegen het hoofd elke 2 uur opnieuw dat het 11 juni is

De Amerikaanse Riley Horner (16) denkt elke dag, elke 2 uur opnieuw dat het 11 juni 2019 is. Pas als ze de kalender op haar deur ziet beseft ze dat het al veel verder in de toekomst is. Daarna wordt haar geheugen weer gewist en is het voor haar opnieuw 11 juni.

En dat terwijl artsen niks geks in haar hersenen zien. Ze staan voor een medisch raadsel. Er werd eerst van uitgegaan dat het een gewone hersenschudding was, maar na tientallen ziekenhuisopnames weten ze nog steeds niet wat er écht aan de hand is met Riley. Ze vinden niks op een MRI- of CT-scan. Geen bloedingen, geen tumor, niks, zegt haar moeder Sarah tegen een lokale tv-zender.

Ongeluk

Het is het gevolg van de hersenschade die ze opliep bij een ongeluk op de vervloekte datum 11 juni 2019. Ze kreeg toen tijdens het dansen een trap tegen haar hoofd van een klasgenoot die aan het crowdsurfen was. “Niemand begrijpt het. Het is als in een film. Van dit interview weet ik tegen etenstijd niks meer”, zegt ze in hetzelfde interview.

50 First Dates

Aan het begin van elke cyclus van 2 uur heeft Riley geen enkele kennis meer. En dat beangstigt haar behoorlijk. Het doet denken aan het personage van Lucy Whitmore in de film 50 First Dates uit 2004. Lucy lijdt aan het fictieve ‘Goldfield Syndrome’, waarbij haar kortetermijngeheugen niet meer omgezet wordt naar haar langetermijngeheugen.

De tijd tikt

Artsen zijn bang dat het de rest van haar leven zo blijft, maar haar moeder legt zich daar nog niet bij neer. Uit onderzoek is gebleken dat het eerste halfjaar cruciaal is om de schade te beperken, daarna is er waarschijnlijk geen weg meer terug. Het is nu dus voor Riley en haar familie te hopen dat ze snel een goede specialist vinden.

Doctors say it’s a medical mystery and they can’t find anything physically wrong with Riley Horner. https://t.co/G85Ket31w2 — WEAU 13 News (@WEAU13News) September 11, 2019

Bron: Weau. Beeld: iStock