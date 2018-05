Tiener aangehouden voor de moord op een 15-jarige jongen

Vreselijk nieuws uit Engeland. Daar is een tiener aangehouden voor de moord op een leeftijdsgenootje.

De vijftienjarige verdachte is zondag aangehouden in Sheffield. Hij zou een andere jongen van vijftien hebben neergestoken. Het slachtoffer heeft de steekpartij helaas niet overleefd: hij overleed aan de verwondingen in zijn borst.

Het is al de tweede keer in een week tijd dat er een tiener is vermoord in Engeland, meldt de Britse krant The Independent.

De jongen werd afgelopen donderdag om het leven gebracht met meerdere messteken. Het motief van de moord is momenteel nog compleet onduidelijk. Mede daarom is de politie een onderzoek gestart.

Teenage boy charged with murdering fellow 15-year-old stabbed to death in Sheffield https://t.co/XrstUHTtbO pic.twitter.com/WnHGnHFNWa — Sheffield News (@NewsSheffield) 27 mei 2018

Bron: De Telegraaf. Beeld: Twitter.