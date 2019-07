Tiener verkoopt haar eigen badwater voor 26 euro per potje

Een beetje bizar is het wel: er zijn mensen die interesse hebben in het badwater van een ander. De 19-jarige Britse Belle Delphine verkoopt het water waarin ze zelf heeft gebadderd.

En dat voor maar liefst 30 dollar (ongeveer 26 euro) per potje.

Advertentie

Het kan niet vaker

Belle is populair op social media en noemt zichzelf een ‘gamergirl‘: een meisje dat van gamen houdt, dus. Inmiddels heeft ze haar hele voorraad potten, 500 stuks, al verkocht. Ze moet even rustiger aandoen, zegt ze zelf, want: “Ik moet heel veel badderen om aan de vraag te voldoen. Een meisje kan maar zo vaak in bad gaan.”

In een potje zit ongeveer 200 milliliter badwater. Het begon als een grap, maar is nu een serieuze zaak voor Belle. Ze zag dat mannen onder foto’s van knappe vrouwen vaak schrijven: ‘Je bent zo leuk, mag ik jouw badwater opdrinken?’ Dat besloot ze letterlijk te nemen en nou ja, de rest is inmiddels geschiedenis. Belle kijkt er zelf niet meer van op. “Met de hoeveelheid verzoeken van fans die ik dagelijks krijg is niks meer raar’’, zegt ze.

Bron: AD. Beeld: Instagram