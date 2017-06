Politie arresteert 2 tieners in onderzoeken dood Romy en Savannah

We doen het zeker twee keer per dag: onze tanden poetsen. Maar wist je dat het ook belangrijk is om de tanden van je hond te poetsen? Het is namelijk de meest effectieve methode om het gebit van je viervoeter schoon en gezond te houden. Zo pak je het aan!

Libelle samen met PEDIGREE®

Om je hond bekend te maken met tandenpoetsen, kun je dit het best in vijf fases opbouwen. Voer elke fase vijf dagen uit, voor je naar de volgende gaat. Zo heeft je hond genoeg tijd om er aan te wennen!

Fases voor tandenpoetsen

Tandpasta: was je handen en smeer wat tandpasta op je wijsvinger. Laat je hond dit er af likken. Aanraking: je hond moet er waarschijnlijk aan wennen om in zijn bek aangeraakt te worden. Wrijf zachtjes met een vinger met tandpasta over de tanden en ga niet verder dan dat je hond prettig vindt. Tandenborstel: laat je hond likken aan een tandenborstel met tandpasta. Houd voorzichtig de snuit vast zodat hij er niet op kan kauwen. Leg wijsvinger en duim aan weerszijden van de neus en maak zo een bruggetje over de bovenkant. Til de lippen op en poets voorzichtig de (grote, puntige) hoektanden, van boven naar beneden. Sla de voortanden nog even over, die zijn het gevoeligst. Kiezen poetsen: ook de kiezen poets je van boven naar beneden. Beweeg langzaam en met ronddraaiende bewegingen. Poets beide kanten van de bek. Alle tanden poetsen: poets eerst de hoektanden, dan de kiezen en tenslotte de snijtanden. Om bij de snijtanden te komen, houd je de bek dicht bij de snuit vast en til je voorzichtig de bovenlip op met je duim en wijsvinger. Veel honden zijn hier heel gevoelig en moeten niezen als je hun tanden poetst. Doe dus voorzichtig en bouw het langzaam op.

‘Tanden voelen gladder aan’

Naast elke dag tandenpoetsen, is het aan te raden het gebit van je hond extra te verzorgen. Dit kan gemakkelijk met de gebitsverzorgende tussendoortjes van PEDIGREE®. 129 hondeneigenaren* namen twee weken lang de proef op de som en zijn enthousiast. 93% van hen is zeer tevreden en zou het product aan andere hondenbaasjes aanraden. ‘Mijn hond is er dol op en het is nog goed voor zijn gebit ook,’ zegt Kelly (26). Ook Aggie (62) testte de sticks. ‘Het is net alsof ze haar tanden poetst. Na het gebruik van de sticks voelen de tanden ook gladder aan.’

ZELF OOK UITPROBEREN: VRAAG NU EEN GRATIS PROEFVERPAKKING DENTASTIX AAN!

op = op

De gebitsverzorgende tussendoortjes van PEDIGREE® zijn er in twee varianten:

DentaStix™; voor een dagelijkse reiniging

DentaFlex™; voor twee keer per week een

grondige reiniging

Beide soorten zijn verkrijgbaar in drie maten, geschikt voor kleine, middelgrote en grote honden. Vraag direct een gratis PEDIGREE® DentaStix™ probeerverpakking aan voor je hond!

*Op basis van onderzoek onder 129 Nederlanders door hettestpanel.nl, onderdeel van Sanoma, in maart 2017.