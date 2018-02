Twee tieners onderkoeld geraakt tijdens vieren van carnaval

Het is ijzig koud buiten dit weekend. Het is ook het weekend dat het zuiden van het land carnaval viert.

En de combinatie van kou en feest wil nog weleens misgaan. Zeker omdat, wanneer er veel alcohol in het spel is, mensen niet doorhebben hoe koud het werkelijk is. Het Rode Kruis gaf daarom als advies je erg warm aan te kleden dit jaar met carnaval.

Onderkoeld

Maar niet iedereen luistert naar het advies. Vannacht zijn in Brabant twee tieners al bewusteloos en onderkoeld geraakt. De twee hadden sterke drank genuttigd. Op Facebook laat de politie weten dat ze beiden slechts een lichaamstemperatuur hadden van 34 graden.

De politie in Etten-Leur, waar het voorval zich afspeelde: “Uiteindelijk via via kunnen achterhalen wie zij waren, want dit konden ze zelf niet meer vertellen. Deze twee mogen in elk geval hun roes uitslapen in het ziekenhuis. Geen 18, geen druppel! Zorg dat het een feestje blijft.” Vannacht ligt de temperatuur opnieuw rond het vriespunt en kan er zelfs sneeuw vallen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP. Beeld: iStock