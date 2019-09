Dj Tiësto (50) is getrouwd met zijn Annika en deelt een prachtige trouwfoto

Dj Tiësto heeft zijn jawoord gegeven aan zijn grote liefde, de 22-jarige Annika Backes. Dat laat de 50-jarige dj weten op Instagram met een prachtige foto.

Ook doet het stel tegenover Vogue hun verhaal.

Advertentie

Ontmoeting

Tijs Verwest, zoals de dj eigenlijk heet, leerde Annika in 2015 kennen in een restaurant in New York. 3 jaar geleden vroeg hij Annika ten huwelijk, laat hij weten in het interview. Zijn vrouw vertelt: “We waren op vakantie op de Maldiven en Tijs wilde het aanzoek doen tijdens de perfecte zonsondergang. Helaas regende het ontzettend hard de eerste 9 dagen dat wij er waren.”

Zenuwachtig

“Op de laatste dag werd het gelukkig beter en trok Tijs alles uit de kast en huurde een heel restaurant af. Ik dacht dat we romantisch uit eten gingen, maar toen we aankwamen wist ik al dat er iets ging gebeuren. (…) Ik denk dat we allebei zo enthousiast en nerveus waren dat hij, zodra we daar waren, gelijk op zijn knieën ging. Het was heel romantisch.”

Huwelijk in een woestijn

De bruiloft vond plaats midden in de woestijn van Utah in de Verenigde Staten. Het feest werd gehouden op een luxe resort in de woestijn waar alle 80 mensen konden blijven slapen. “Het was nog mooier en specialer dan ik had kunnen bedenken”, vertelt Tijs. “Om iedereen te zien van wie je houdt en de liefde van je leven door het gangpad te zien lopen is het beste gevoel in de wereld.”

‘De liefde van mijn leven’, schrijft de verliefde Tiesto op zijn Instagram-pagina, waar hij op heel wat felicitaties van zowel nationale als internationale sterren kon rekenen.

Dit bericht bekijken op Instagram Love of my life 21-09-2019 💍❤️ Een bericht gedeeld door Tiësto (@tiesto) op 23 Sep 2019 om 11:03 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Vogue. Beeld: ANP