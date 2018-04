Ze is de grappigste persoon die je kent, de liefste en je kunt eindeloos met haar ouwehoeren. Ze luistert nou eenmaal als geen ander. Logisch dat je liever met haar tijd doorbrengt dan met je man, toch? Uit Brits onderzoek blijkt dat nu echt zo te zijn.

In een Britse enquête bekent meer dan de helft van de vrouwen dat ze liever met hun vriendinnen afspreken dan met hun man. Meer dan 1.500 vrouwen deden aan het onderzoek mee, schrijft The Independent. Maar liefst zestig procent van die vrouwen geeft zelfs aan dat ze het gezelliger hebben als daar helemaal geen mannen bij zijn.

Beter luisteren

Waarom liever die ene vriendin, dan je bloedeigen vent? Er werden maar liefst twaalf redenen gegeven:

– We kunnen over alles praten (57%)

– Ze luistert beter (45%)

– Ik vertel haar dingen die ik mijn partner niet zou kunnen vertellen (44%)

– We vinden dezelfde dingen leuk (41%)

– We lachen tot tranen toe (39%)

– Ik kan bij haar helemaal mezelf zijn (29%)

– We hebben een veel langere geschiedenis (29%)

– Ze geeft beter advies (28%)

– Ze is niet zo irritant (26%)

– We hebben veel meer gemeen (25%)

– Ze is een stuk grappiger (19%)

– We gaan helemaal los als we samen zijn (18%)

Kanttekening

Daar zit wel een kern van waarheid in als je dat lijstje zo ziet… Kleine kanttekening moet wel gemaakt worden: het onderzoek werd in opdracht van een spa gedaan. Dat is natuurlijk bij uitstek een plaats waar veel vrouwen samenkomen, wellicht precies de doelgroep die dit soort antwoorden geeft óf net iemand had die meekeek over haar schouder 😉

Bron: The Independent. Beeld: iStock

