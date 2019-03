Hoewel Wesley Sneijder nog hoop lijkt te hebben dat hij en Yolanthe Cabau weer bij elkaar komen, lijkt het showbizzkoppel toch verleden tijd. Precies 10 jaar geleden was de eerste zoen van ‘Wes en Yo’. Daarom blikken we graag nog even terug.

Het begon in 2009 en lijkt in 2019 te eindigen. We maakten een tijdlijn van de relatie van Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau.

Mei 2009: zoenen in de een garage



In het voorjaar van 2009 ging de relatie tussen Yolanthe en Jan Smit uit. Later bleek dat Yolanthe al berichtjes stuurde naar Wesley toen ze nog samen was met Jan. Hij probeerde haar met Spaanse teksten te versieren. 24 uur nadat het uit was met Jan, werd Yolanthe al zoenend met Wesley gespot in een parkeergarage. RTL Boulevard kreeg de video in handen en deelde die met de buitenwereld.

Juli 2010: de bruiloft



Een jaar na die eerste kus, stapte het koppel al in het huwelijksbootje. Op 7 april 2010 trouwde het stel voor de Nederlandse wet, maar de sprookjesbruiloft was in juli dat jaar.

De bruiloft vond plaats in Castelnuovo Berardenga, Italië, en duurde maar liefst 3 dagen. Yolanthe en Wesley lieten niet alleen BN’ers en familieleden overvliegen uit Nederland. Ook 10.000 rozen uit Nederland moesten voor een magische sfeer zorgen.

Juli 2011: dé tatoeage

‘Ik dank God voor Wesley’, liet Yolanthe in juli 2010 in het Spaans op haar schouders tatoeëren. In 2011 ging ook Wesley overstag en deed er nog een schepje bovenop. Hij tatoeëerde een levensgrote tattoo van Yolanthes gezicht op zijn buik. Wat hij daar nu mee gaat doen, is nog de vraag.

Vanaf 2013: verhuizingen

Het voetbalkoppel woonde in Milaan, maar verkaste in 2013 naar Istanboel. Later volgden Nice en Qatar als woonplaats, omdat Wesley daar ging voetballen.

Maart 2015: Yolanthe is zwanger

Na lange tijd proberen, maakte Wesley in maart 2015 bekend dat Yolanthe zwanger was. Hoe hij dat deed? Tijdens de wedstrijd Nederland-Turkije, pakte hij de bal, deed die onder zijn T-shirt en stak zijn duim in zijn mond. Yolanthe was in augustus dat jaar in tranen over haar zwangerschap bij het programma Linda’s Zomerweek. Ze vertelde veel moeite te hebben gehad om zwanger te worden.

Oktober 2015: Xess Xava geboren



Yolanthe beviel van een zoon, genaamd Xess Xava. Hij woog 3590 gram en was 52 centimeter lang.

Oktober 2016: Yolanthe openhartig over vreemdgaan



Yolanthe had een interview met het tijdschrift VROUW en vertelde onder andere over haar relatie met Wesley. Yolanthe: “Misschien doet hij het ook wel, het zou kunnen (vreemdgaan red.). Maar zolang we samen zijn, elkaar gelukkig maken, elkaar genoeg liefde geven, heb ik niet te klagen. Ik hoop het natuurlijk niet en ik weet ook niet hoe het zal zijn als het wel zo is. Kijk, Wesley en ik waren 24 toen we trouwden, nog zo jong’.

Juni 2017: opening beach club op Ibiza

Wesley en Yolanthe openen een familierestaurant en cocktailbar op Ibiza, in het geboortedorpje van Yolanthe. Het restaurant op het het strand van Calatarida kreeg de naam Xaxa, naar hun zoontje Xess Xava. Het mannetje noemt zichzelf namelijk vaak zo.

Mei 2018: eerste roddels over de scheiding

De eerste roddels over huwelijksproblemen doken op. Wesley ontkende alles. Hij deelde een foto op Instagram waarop hij samen met Yolanthe en hun zoontje in bed lag.

Maart 2019: de scheiding?

Eerder deze week werd bekend dat het showbizzkoppel gaat scheiden. Maar is het echt zo? Wesley lijkt in ieder geval nog hoop te houden dat het weer goed komt. Al geeft hij ook toe fouten te hebben gemaakt.

Bron: AD, Flair. Beeld: ANP