Vrolijk babynieuws voor 'Lama' Tijl Beckand (43)

Komiek en presentator Tijl Beckand (43) komt op Goede Vrijdag met geweldig nieuws. Hij wordt opnieuw vader!

Dit maakt hij bekend tegenover RTL Boulevard.

Derde kind

Voor Tijl wordt deze baby zijn derde kind, maar zijn eerste met zijn huidige zwangere liefde. De Lama heeft namelijk twee dochters uit een eerder huwelijk. In november 2016 strandde die relatie.

Broertje of zusje pesten

De meisjes krijgen er nu dus een broertje of zusje bij. Het geslacht is nog niet bekend, en de De jongens tegen de meisjes-presentator weet ook niet of ze het wíllen weten. Tijls dochters zijn in ieder geval dolenthousiast over het babynieuws. Hun eerste reactie? “Nu krijg ik eindelijk een broertje of zusje die ik kan pesten.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP

