Tijl Beckand is opnieuw vader geworden: "Na een lange strijd ben je er eindelijk"

Tijl Beckand (44) is voor de derde keer vader geworden. Trots maakt hij de geboorte op Instagram bekend, met een glimp van zijn zoontje.

Te zien is hoe de baby met zijn piepkleine handje papa’s duim vasthoudt.

Voor je gevochten

Het jongetje heet voluit Faas Arthur Ferdinand, “vernoemd naar je opa’s”, vertelt Tijl onder de foto. Ook onthult de presentator dat zwanger worden niet makkelijk ging. “Na een lange strijd ben je er eindelijk. Je moeder heeft voor je gevochten. Niets dan liefde en respect. Een heel leven voor je: be wise, be cool, be nice. Kus van je vader.”

Grote zussen

Tijl was al de trotse vader van Bente (12) en Fiene (7) die hij samen met zijn ex kreeg. Zij zijn nu dus grote zussen van een lief broertje geworden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP

