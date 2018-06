Nagellakheld Tijn krijgt eigen monument –...

Het staat vást nog gegrift in je geheugen: de bijzondere nagellakactie van Tijn tijdens 3FM Serious Request.

Door duizenden nagels te lakken, wilde hij geld inzamelen voor onderzoek naar hersenstamkanker. Voor Serious Request lakte hij al 2,5 miljoen euro bij elkaar. En met het initiatief ‘Tijn lakt door’ zamelde het dappere ventje samen met Wendy van Dijk en Youp van ’t Hek nóg meer geld in. Het is bijna een jaar geleden dat Tijn overleed aan de gevolgen van zijn ziekte.

Muur vol nagellak

De nationale nagellakheld heeft nu een eigen monument gekregen, en wel in het nieuwe kantoor van het Rode Kruis in Den Haag. Het monument bestaat uit een muur vol potjes nagellak – hoé bijzonder. Boven de muur lezen we de tekst “Tijn kleurt onze wereld mooier”.

Inspanningen

De inspanningen van held Tijn zijn vandaag de dag nog steeds zichtbaar. Mede dankzij hem komt er een machine in Nederland voor de behandeling van hersenstamkanker bij kinderen.

De familie van #Tijn onthulde gisteren bij de opening van ons nieuwe kantoor een monumentje voor de kleine held. Wat Tijn heeft teweeggebracht tijdens 3FM Serious Request 2016 zullen we nooit vergeten. #rodekruis #lakdoorTijn pic.twitter.com/RhXFPhDXK0 — Rode Kruis (@RodeKruis) June 20, 2018

