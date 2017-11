Tikkeltje gênant: meisje begaat grote blunder met waterkruik

Toen het huisgenootje van Josh Moody maar bleef zeuren over de kou in huis, besloot hij haar een waterkruik te lenen. Hij ging er vanuit dat hij verder geen uitleg hoefde te geven over het gebruik van de kruik, tot hij een wel heel opmerkelijk appje kreeg.

‘’De waterkruik die je me hebt gegeven werkt niet. Ik heb er 2 uur geleden water in gedaan, en hij is nog steeds niet warm,’’ zo schreef de Britse Megan Ellis naar Josh.

Viral op Twitter

Josh kon zijn ogen niet geloven toen hij het appje las, en besloot er een screenshot van te maken en deze op Twitter te delen. Het bericht met het bijschrift ‘’Mijn huisgenoot dames en heren’’ ging al snel viral en leverde meer dan 38.000 likes op. De Britse pers pakte uiteindelijk het berichtje op en beschreef het als een typische ‘millenial-actie’.

Taak van de kruik

Want wat bleek? Het meisje had geen idee hoe de kruik precies werkte. ‘’Heb je het water opgewarmd voordat je het in de kruik deed?’’, vraagt Josh haar. ‘’Maar ik dacht dat dat de taak van de kruik was?’’, stuur Megan terug.

‘’Grappig’’

Josh: “Toen ik dat bericht zag, dacht ik dat ze nooit moeders schoot had mogen verlaten als ze niet wist hoe ze een waterkruik moest gebruiken”, lacht Josh. Hij laat meteen ook weten dat Megan het wel grappig vindt dat de tweet zo viral gegaan is.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook deze video:



Bron: Dailymail. Beeld: iStock