Tilda (38): ''Ik vind het zo erg dat ze niets aan mij heeft gehad"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Tilda vertelt over de band met haar beste vriendin en de tegenslagen die ze samen hebben doorstaan.

Tilda (38): ”We zijn al vriendinnen vanaf de kleuterschool. Anja was na mijn man de eerste die onze baby in haar armen hield. Ze heeft urenlang in de wachtkamer van het ziekenhuis gezeten, zonder dat ik het wist. Het was een nare bevalling en toen ons kind eindelijke geboren was, stond ze naast mijn bed. We mailden veel, belden regelmatig en zagen elkaar minstens één keer per maand. En dan praatten we gewoon verder waar we de vorige keer gebleven waren. Het ging allemaal zo vanzelfsprekend. Net zoals we vanzelfsprekend met elkaar praatten over de meest persoonlijke en intieme dingen in ons leven.

Een moeilijke tijd

Drie jaar geleden kreeg ze borstkanker. Het zag er niet best uit. Haar beide borsten moesten verwijderd worden. Ze kreeg chemo en bestralingen en alles wat er aan complicaties mogelijk is bij zo’n ziekte kwam op haar bord. Een tijdlang zag het ernaar uit dat ze het niet zou overleven. Ik dacht niet anders dan dat ik er voor haar zou kunnen zijn, zoals zij er altijd voor mij was. Maar het leek alsof ze me buitensloot. Ze had pijn, ze was doodmoe, ze voelde zich ellendig, maar ze sprak er met geen woord over. Ze had alleen maar vragen. Hoe het met mij ging, of ik leuke films had gezien, welk boek ik las, of de vakantie leuk was. Ik vond het vreselijk om over leuke dingen te praten terwijl zij zo ziek was, maar zo wilde zij het.

Een goede vriendin

Nu ze weer helemaal is hersteld, durfde ik eindelijk tegen haar te zeggen wat ik al die tijd voor me heb gehouden, maar wat me nog steeds dwarszit. Dat ik het zo erg vind dat ze niets aan mij heeft gehad, en dat ik het gevoel heb dat ik geen goede vriendin ben geweest toen ze mij nodig had. Ik was in tranen toen ik het zei. En Anja sloeg haar armen om me heen en zei ‘Maar lieverd, ik dacht dat je het wel begrepen had. Iedereen om me heen had het altijd maar over ziek, en kanker, en dokters. Maar jij vertelde over een nieuwe leuke serie op Netflix, en dat was precies wat ik toen nodig had. Je bent zo belangrijk geweest voor me!’ En nee, dat had ik niet begrepen, maar pas nu ze dat gezegd heeft, voelt het weer zoals het altijd al was.”

Interview: Tineke Beishuizen Beeld: iStock.