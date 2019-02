Tim Douwsma deelt blij liefdesnieuws: 'Dit is mijn droomvrouw'

Zanger Tim Douwsma (31) is dolgelukkig in de liefde, zo verklapt hij aan de Telegraaf. Hij heeft zijn droomvrouw gevonden.

En eigenlijk kent hij haar al heel lang: het is namelijk zijn jeugdvriendinnetje Elske.

Rustig aan

“Ik ken haar al mijn halve leven”, aldus Tim. Hij vertelt hoe het ooit allemaal begon: “Ik was 16, het was de tijd dat ik nog dacht gymleraar te worden en in Heerenveen het CIOS deed. Daar ging ik vanuit ons dorp met de bus naartoe en elke dag zat ik in spanning of zij in haar dorp ook zou instappen. We hadden toen wel contact, maar Elske had al een vriend en daardoor werd het niets.”

Geheim

Uiteindelijk ging haar relatie uit en was ook Tim weer vrijgezel. Gemeenschappelijke vrienden vonden het toen tijd dat de twee weer eens zouden afspreken. Dat klikte gelijk weer. “Ik keek haar op een zeker moment van opzij aan en toen besefte ik: ja, ze hebben gelijk, dit is mijn droomvrouw!”. De twee hebben hun relatie goed geheim weten te houden: ze zouden al sinds de zomer een koppel zijn. Elske vindt het werk van Tim erg leuk, maar toch blijft zij liever uit de schijnwerpers.

Links op de foto is Elske (30), uit Friesland:

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP