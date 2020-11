Tim Hofman reageert op ophef na uitlachen webshopeigenaresse

Tim Hofman veroorzaakte wat commotie nadat hij in de nieuwe aflevering van zijn YouTube-programma Boos de slappe lach kreeg tijdens een confrontatie met een webshopeigenaresse.

Dat was niet helemaal netjes, zegt hij achteraf.

Volgens de programmamaker stroomde de mailbox van zijn YouTube-programma Boos vol met klachten over de webshop We love musthaves. Mensen krijgen hun bestelling niet of te laat, na het retourneren krijgen ze hun geld niet terug, facturen worden niet betaald en als ze er iets van zeggen, worden ze genegeerd. Tim gaat langs bij eigenaresse Melanie Karowleski om haar te confronteren met alle klachten. Tijdens het gesprek wordt echter al snel duidelijk dat Melanie een beetje onnozel te werk gaat. Ze kan niet uitleggen waar het misgaat en heeft totaal geen overzicht in de financiën van haar bedrijf. Kijkers krijgen al snel medelijden met de eigenaresse die volgens hen ‘alleen maar haar droom probeert na te jagen’.

Uitlachen

Melanie loopt naar binnen om via haar telefoon wat onbetaalde rekeningen te kunnen betalen. Tim is met stomheid geslagen en snapt niet dat je ‘zo’n lulverhaal kunt ophangen’. “Waar the fuck ben ik beland? Die weet gewoon niks”, zegt hij. Niet veel later krijgt hij de slappe lach waar Melanie bijstaat. “Waar het op neer komt, ik vat het even samen: je weet het niet. Toch?”, vraagt hij lachend aan Melanie. “Nee, nee”, bevestigt de eigenaresse. Tim houdt het niet meer. “Geef me één seconde. Ik moet me even herpakken”, zegt hij schaterend.

Te ver

Kijkers vinden dat Tim daarmee een stap te ver gaat. Vooral het uitlachen vinden ze niet kunnen. “Op een gegeven moment moet je even stoppen met haar te roasten. Jammer van dat uitlachen, Tim”, schrijft een van zijn volgers op Instagram. Een ander reageert met: “Iets meer respect had je wel gesierd. Ik keur het absoluut af wat ze gedaan heeft, maar om nou zo respectloos met iemand om te gaan, gaat te ver.”

Lulverhaal

Inmiddels heeft Tim op alle ophef gereageerd. “I know, ik was wat narrig of zelfs een lul die dag. Ik moet zeggen: we hadden zóveel klachten, over zó’n lange tijd, dat ik het verhaal niet genoeg vond. En dat vind ik nog steeds, want als je een factuur kan schrijven, dan kan je ’m ook betalen. En lukt dat niet, dat kan, dan moet je dat communiceren”, zegt hij. “Ik zal proberen wat minder een lul te zijn of in ieder geval pas een lul te zijn als iemand echt een lul tegen me is, in plaats van dat diegene alleen een slecht lulverhaal heeft.”

Vorige week werd bekend dat de webshop We love musthaves failliet is verklaard.

