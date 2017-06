Tim (15) uit Tilburg is sinds maandag vermist na treinreis

Tims ouders zijn erg ongerust: de tiener is nergens meer te vinden nadat hij maandagmiddag de trein pakte.

Inmiddels zoekt de politie met man en macht en wordt er gesproken van ‘een urgente vermissing’.

Alleen

Tim Jongbloets is maandag vanuit Tilburg met de trein vertrokken naar een onbekende bestemming. Maandagavond heeft zijn bezorgde moeder aangifte gedaan van vermissing, omdat hij nog altijd niet thuis was gekomen en zij niets van hem heeft gehoord. De politie laat in een reactie weten de vermissing uiterst serieus te nemen omdat Tim minderjarig is en omdat hij in zijn eentje is weggegaan van huis.

Social media

Op social media post zijn moeder Danielle een oproep over haar zoon. Die wordt massaal gedeeld: al 57.000 keer. Ze schrijft bij de foto van haar jongen: “Wie weet waar Tim Jongbloets is. Hij is vanmorgen met de trein vertrokken. Wij zijn ongerust. Ook de politie zoekt met ons mee. Graag delen. Kan in Nederland maar ook in het buitenland zijn.”

Meehelpen

Op de dag van zijn verdwijning droeg Tim een grijs shirtje met daaronder een spijkerbroek. “Wij zijn ongerust”, aldus zijn moeder. Wie iets weet over de verdwijning van Tim, kan dat doorgeven bij de politie Zeeland-West-Brabant.

Bron: AD. Beeld: Facebook