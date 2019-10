Bijzondere timelapse: vader filmt dochter van 0 tot 20 jaar

Frans Hofmeester legde zijn dochter Lotte 20 jaar lang wekelijks vast. Vandaag ging de film ‘Portrait of Lotte, 0 to 20 Years’ in première.

In een video van 5 minuten zien we Lotte van baby naar 20-jarige transformeren. Deze bijzondere timelapse is vandaag op YouTube uitgekomen omdat het de 20ste verjaardag van Lotte is.

16 jaar

Denk je nu: dit heb ik eerder gezien? Dat kan kloppen. Toen dochter Lotte 16 jaar was, plaatste Frans de video ook al online. Deze duurde 4,5 minuut en daarin zien we Lotte van 0 naar 16 jaar gaan. Destijds kreeg Frans ook al veel aandacht voor zijn video. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Dans door de tijd

Frans vertelt aan Editie NL over de nieuwe film: “Ik ben opnieuw in de oude beelden gedoken om te kijken of er nog interessanter materiaal tussen zat. Ik heb in deze film wat beelden uit Lotte’s eerste levensjaren vervangen.” De veranderingen die Lotte doormaakt blijven hem boeien: “Het is heel puur gebleven. Ik heb de ongrijpbare dans door de tijd zichtbaar geprobeerd te maken. De expressie van kinderen blijft razend interessant.”

Voorlopig nog niet klaar

Ook van zijn zoon Vince heeft Frans al een timelapse uitgebracht, maar: “Lotte krijgt altijd wat meer aandacht dan Vince, omdat ze een paar jaar ouder is.” Frans is zeker nog niet klaar met het filmen van zijn kinderen: “Zolang Lotte en Vince het leuk vinden, ga ik door. Al merk je wel dat het gesprekje voor de camera soms minder soepel verloopt dan toen ze klein waren. Maar goed, dat hoort nou eenmaal bij pubers. Ik vind het alleen maar mooi dat ze soms dingen voor me geheim houden.”

Bron: RTLnieuws. Beeld: iStock