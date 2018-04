Dit stel ontdekte dat ze op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis zijn geboren

Het kan echt: de liefde van je leven ontmoeten op Tinder. Maar het kan nog gekker: de liefde van je leven ontmoeten én ontdekken dat je op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis geboren bent.

Het overkwam Jamie Frantz Burkett en Anthony Burkett. Je leest het goed: het stel is inmiddels getrouwd. De twee werden in juni 2015 een match op de datingapp, wisselden telefoonnummers uit en gingen op date.

Cijfervolgorde

Maar pas toen Anthony Jamie een mail stuurde, viel het kwartje. Hij zag dat ze in haar mailadres precies dezelfde cijfervolgorde had verwerkt als hij. Zo ontdekten ze dat ze 25 jaar geleden op precies dezelfde dag in ook nog eens precies hetzelfde ziekenhuis zijn geboren.

Het lot

“Het was echt surrealistisch. We komen uit dorpen die 20 kilometer uit elkaar liggen, dus ik vroeg hem in welk ziekenhuis hij geboren is”, vertelt Jamie. Anthony kwam een paar uur vroeger ter wereld dan zij. Hartstikke geinig toeval, zou je denken, maar daar denkt het pasgetrouwde stel anders over. “We zijn christelijk en geloven heel erg in het lot. Ik geloof niet dat het zomaar toeval was”, zegt Jamie. “Het voelt alsof het voorbestemd is”, vult haar echtgenoot aan. “Alles kwam precies samen, het is echt opmerkelijk.”

Couple marries after matching on Tinder and realising they were born on same day in same hospital https://t.co/TKOkofyvS8 pic.twitter.com/UCpFbkqT4s — The Independent (@Independent) April 19, 2018

