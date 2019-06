Zanger Tino Martin vertelt over heftige gezondheidsproblemen

Tino Martin timmert hard aan de weg om de populairste volkszanger van Nederland te worden. Toch kampt de zanger met wat gezondheidsproblemen en dat is soms best pittig.

Tino heeft al een aantal jaar reuma, maar ondanks deze ziekte staat hij avond na avond op het podium voor een optreden. Hoe doet hij dat toch?

Medicatie

“Kijk, ik heb daar hele goed medicijnen voor”, legt hij uit in een interview met Omroep West. “Ik zeg altijd één ding: reuma is een hele vervelende ziekte, maar je kan er gewoon honderd mee worden. Met de juiste medicatie dan gaat dat wel.”

Pijn in handen en knieën

Af en toe heeft hij het wel pittig, geeft hij toe. “Ik sta weleens een keer op dat ik denk van: goh, vandaag is niet mijn dag. Dan zit alles vast en dan heb ik pijn in m’n handen en in m’n knieën”, legt de artiest uit. Op zulke momenten zit zijn ziekte hem wel in de weg. “Maar ja, aan de andere kant denk ik: er zijn zoveel mensen die ook wel eens z’n dag niet hebben.”

Droom

Hij vindt dan ook niet dat hij mag klagen. “Ik kan daar goed mee leven en goed mijn werk doen”, vertelt Tino. Hij blijft dan ook lekker doorgaan met zingen en optreden. Vorige maand stond hij nog in een uitverkocht Olympisch Stadion. Dat was voor hem een droom die uitkwam.

