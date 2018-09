Met deze tips van Meghan Markle sta je altijd goed op de foto

Dat de hertogin van Sussex er iedere dag weer stralend uitziet, weten we allemaal wel. Maar hoe doet Meghan dat toch? Eigenlijk is het helemaal niet zo lastig als je deze tips goed volgt.

Als we kijken naar foto’s van Meghan vallen al snel een aantal dingen op…



Meer is minder

Volgens Daniel Martin, al jarenlang Meghan’s make-up artist, ziet de hertogin er zo sprankelend uit door haar goudkleurige highlighter. Die draagt ze slechts lichtjes onder haar ogen en op haar jukbeenderen.



Casual coupe

Meghans kapsel is eigenlijk nooit al te ingewikkeld: een simpel knotje is voor haar vaak voldoende. Wel belangrijk is wat ook wel face-framing wordt genoemd, waarbij haar lokken mooi rondom haar gezicht vallen zodat haar gezicht minder rond lijkt.



Monochroom

Dikwijls heeft de vrouw van Harry een outfit aan die van top tot teen in dezelfde kleur is, waardoor ze er langer uitziet. Én heel slim van haar: ze draagt er vaak een bijpassende riem op die ervoor zorgt dat ze vanuit elke camerahoek een prachtig figuur heeft.



Opvallend

Niet alle kleuren zijn geschikt om op te vallen. Meghan steelt graag de show met felgeel, roze of kobaltblauw. Om net dat tikkeltje langer te lijken, is het slim om huidkleurige pumps onder je outfit te dragen.

De juiste hoek

En ook van de voeten van de hertogin kunnen we een slim trucje afleiden. Vaak heeft zij namelijk haar voeten gekruist, waarbij ze haar gewicht ietsjes leunt op de voorste voet. Zo creëert zij een soort hoek. Om minder geposeerd uit te zien, hou je je handen losjes langs je lichaam.



De duchess slant

Door in deze houding te zitten, waarbij je je enkels over elkaar slaat, je knieën bij elkaar houdt en je benen gekanteld houdt, zul je er zeker van zijn dat niemand ooit te veel kan zien wanneer je een rok of jurk draagt. Daarnaast lijken je benen ook smaller!



Ontspannen

Misschien wel het allerbelangrijkste om fotogeniek over te komen: ben op je gemak. Zelfs met de meest hoge hakken en strakke jurken komt Meghan relaxed over. Ontspan je kaken dus en denk aan iets grappigs, waardoor er een oprechte glimlach op je gezicht verschijnt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow.com. Beeld: ANP foto/Brunopress