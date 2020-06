5x zó voorkom je dat je slachtoffer wordt van Belastingdienst-phishing

Door de huidige crisis in de wereld, zou je denken dat mensen met andere dingen bezig zijn dan met elkaar oplichten. Maar niets blijkt minder waar. Eerder waarschuwde de Belastingdienst al voor digitale nepbrieven, nu zijn er 2 tot 3 keer zoveel meldingen van pogingen tot phishing. Hoe voorkom je dat jij slachtoffer wordt van oplichting?

Opeens vind je een mail in je inbox uit naam van de Belastingdienst: een herinnering dat je nog een bedrag open hebt staan van x-honderd euro. Via de knop ‘nu betalen’ of een link kun je meteen het bedrag overmaken. Maar wat blijkt? Dit heeft de Belastingdienst niet gestuurd, maar een stel oplichters. Dit is één van de manieren hoe zij momenteel te werk gaan.

Henk Hendriks van de Belastingdienst vertelt aan NOS dat er normaal gesproken zo’n 2.000 phishingmeldingen per week zijn. “Tijdens de coronacrisis zagen we een piek van tussen de 10.000 en 12.000 meldingen per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren.” Hoewel het aantal meldingen momenteel daalt naar 4.000 tot 6.000 per week, is het nog steeds dweilen met de kraan open.

Tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van phishing

Omdat het nog steeds niet lukt om phishing volledig tegen te gaan, is het wel zo fijn om te weten wat jij kunt doen om niet in de val te lopen.

1. Klik niet op betaalverzoeken van onbekenden

Het ziet er o zo betrouwbaar uit, maar dat is het eigenlijk niet. Door ieder betaalverzoek en iedere rekening te controleren die je binnenkrijgt, kun je voorkomen dat je iets betaalt (en je gegevens geeft!) aan een oplichter. Neem contact op met de Belastingdienst (of via welk bedrijf je een phishingbericht ontvangt) als je het niet vertrouwt.

2. Check je linkje

Er is een speciale website in het leven geroepen waar je kunt controleren of de link die je hebt gekregen niet van een oplichter afkomstig is. Via checkjelinkje.nl kom je er zo achter. Let wel op, want hoewel de website waarschijnlijk kan achterhalen of iets echt is of niet, weet ‘ie het niet 100 procent zeker.

3. De Belastingdienst communiceert nooit via mail of sms

Henk Hendriks kan het niet vaak genoeg benadrukken: de Belastingdienst communiceert nooit via mail of sms. Dus die berichten mogen rechtstreeks de (digitale) prullenbak in. Vermoed je dat je phishingberichten krijgt van de bank of een ander bedrijf? Dan kun je op de website controleren via welke weg zij met jou in contact komen.

4. Negeer verzoeken om persoonlijke inlogcodes of je pincode

Ontvang je een e-mail of appje waarin je verzocht wordt om persoonlijke inlogcodes of je pincode te geven? Verwijder het dan meteen, want dit is vrijwel zeker afkomstig van een oplichter. Klik nooit op een link in de e-mail. Heb je wel geklikt? Neem dan contact op met de bank als je gegevens hebt achtergelaten. Heb je geklikt maar geen gegevens ingevuld? Dan is er waarschijnlijk niks aan de hand, maar blijf wel alert.

5. Maak een melding

Via de website van de Belastingdienst maak je eenvoudig een melding van (mogelijke) phishing. Juist nu er zo veel valse mails en appjes worden gestuurd, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de oplichters geen kans meer krijgen.

Bron: NOS, Politie. Beeld: iStock