Single? Tips voor de perfecte Valentijnsdate!

Ben je single? Dan ben je niet de enige. Nederland telt bijna 3 miljoen alleenstaanden. Zo rond Valentijnsdag kan het natuurlijk kriebelen om te gaan daten. Maar hoe pak je dat aan?

De druk van de ketel

Haal hoge verwachtingen weg. Ook al ben je op zoek naar een serieuze relatie, bedenk dat daten ook een leuke manier is om nieuwe mensen te ontmoeten. Door je verwachting bij te stellen haal je de druk van de ketel. Je mag gewoon een gezellige avond met iemand hebben zonder dat er een relatie uit moet voortkomen. Ga op date met iemand die niet je type is, maar met wie je wel kunt lachen. De kans is groot dat het zomaar een gezellige avond wordt. En als er toch meer in zit dan is dat alleen maar mooi meegenomen!

Laat weten wie je leuk vindt

Heb je al tijden een oogje op die ene leuke collega? Of vind je iemand van de sportschool leuk? Hou het niet voor jezelf. Als hij of zij niet weet dat jij hem of haar leuk vindt, gebeurt er natuurlijk nooit iets. Je hoeft het heus niet rechtstreeks te vertellen, maar zeg het dan tegen een wederzijdse kennis of collega. Dan weet je zeker dat het bij jouw ‘crush’ terecht komt en hoef je alleen maar af te wachten of die ineens anders naar je gaat kijken. Valentijnsdag is dan natuurlijk het perfecte excuus om eens iets te gaan drinken met elkaar.

Gooi de schroom van je af

Is er momenteel niemand van wie jouw hart sneller gaat kloppen? Vraag het je vriendinnen. Mensen vinden het heerlijk om anderen te koppelen, dus wees niet te verlegen en laat ze weten dat jij daarvoor openstaat. Ook is het leuk om eens op Facebook door de vriendenlijst van een vriendin te gaan. Op Facebook-profielen staat vaak of iemand een relatie heeft. Als je durft kun je dan rechtstreeks een berichtje sturen, maar je kunt natuurlijk ook aan je vriendin vragen of zij jullie aan elkaar voorstelt.

Wel of niet op een datingapp?

Op datingsites en apps gaat het allemaal wat sneller. Het aanbod is groot en daarmee ook anoniemer. Gelukkig kun je eerst wat chatten en elkaar op die manier aftasten, voordat je elkaar in levende lijve ontmoet. Bedenk wel dat een aantal mensen op datingsites en apps zonder heel serieuze bedoelingen staan ingeschreven. Kortom, je vindt er wel snel een date maar of deze ook op zoek is naar een relatie is nog maar de vraag.

Accentuate the positive

Leuk, je hebt een afspraak staan! Maar kan je dat nog wel, daten? Natuurlijk! Want de gouden regel geldt nog altijd; wees gewoon jezelf. Uiteraard wel de leukste versie van jezelf, dus een beetje opdoffen mag best. En dat je zenuwachtig bent geeft niks, want de ander is dat ook. Tip: zeg gewoon direct dat je een beetje nerveus bent. Dat breekt direct het ijs. Hou het gesprek verder luchtig en praat over dingen die je leuk vindt en waar je enthousiast over bent. Accentuate the positive!

Tekst: Startpagina. Beeld: iStock.