Tjitske Reidinga schrikt zich een hoedje tijdens uitzending 'RTL Late Night'

Actrice Tjitske Reidinga zat gisteravond aan tafel bij ‘RTL Late Night’ om te praten over haar nieuwe film ‘Doris’. Dat dacht ze in alle rust te kunnen doen, maar niets bleek minder waar.

Ook motorcrosser Jeffrey Herlings zat gisteravond aan tafel mét motor. In een vooraankondiging liet hij naast Twan even horen hoe zijn motor klinkt, maar daar was de actrice niet helemaal op voorbereid. Ze zat aan tafel rustig te kletsen met de andere gasten toen de motor ineens keihard te horen was. De presentatrice schrok en die hilarische beelden werden natuurlijk meteen gedeeld op social media:

Tjitske Reidinga is niet zo’n fan van motoren. #rtlln 😀 pic.twitter.com/rHzX77U0aK — Luuk Ikink (@luuk) 11 september 2018

Een aantal jaar geleden deed Tjitske mee aan het programma ‘Sterren op het Doek’ en daar schrok ze bijna net zo erg als in de uitzending van gisteravond:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.