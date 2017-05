18-jarige toeriste komt om bij drama New York: “Ik hoorde opeens niets meer van haar”

Gisteravond vond er een verschrikkelijk ongeluk plaats op een van de drukste plekken van New York: een auto reed in op voetgangers op Times Square. 22 mensen raakten gewond en de 18-jarige Alyssa Elsman overleefde het ongeluk niet.

Het meisje was samen met haar familie op vakantie in New York en maakte samen met haar 13-jarige zusje een wandeling omdat ze zich niet lekker voelde. Op dat moment reed een 26-jarige chauffeur op hoge snelheid de stoep op en reed tientallen mensen aan. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar dat was voor het meisje al te laat. Ze was op de verkeerde plek op het verkeerde moment en overleefde de aanrijding niet. Ook haar zusje raakte gewond, maar het is niet bekend hoe het nu met haar is.