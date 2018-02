Toeschouwers gewond bij huldiging in Holland Heineken House

Een huldiging in het Holland Heineken House hoort niet alleen een feestje te zijn voor de sporters, maar ook voor de fans in de zaal. Tijdens de huldiging van Sven Kramer, Jan Blokhuijsen, Patrick Roest en Koen Verweij ging er iets goed mis.

De schaatsers ‘gooiden’ een grote plaat in het publiek. Daarbij raakten twee mensen gewond. Bij elke huldiging de afgelopen tijd ging het goed: de medaille bereikte crowdsurfend een muur waar deze opgehangen moest worden, maar vandaag viel de tegel in het publiek.

Ambulance

Een verslaggever van RTL was in de zaal aanwezig en vertelt dat er 2 gewonden zijn gevallen. Ze werden in een aparte ruimte behandeld door een dokter en een van heen is in een ambulance behandeld. Ook de schaatsers zijn meteen naar deze ruimte gegaan om hun excuses aan te bieden. Verschillende bronnen melden ook dat de sfeer tijdens de huldiging niet al te feestelijk was. Sven Kramer zou er als een zuurpruim bij hebben gestaan en de schaatsers zouden dan ook uit baldadigheid de tegel net iets te hard het publiek in hebben gegooid.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.