Schulden van gedupeerden bij toeslagenaffaire worden kwijtgescholden

Voor de één is vrijheid een must en voor de ander is het helemaal niets. Sommige sterrenbeelden zijn nou eenmaal meer bestemd voor langdurige relaties in plaats van losse scharrels. En dit zijn ze.

1. Stier

Stieren staan bekend als koppige mensen die niet gek zijn op verandering. En guess what? Ook in hun relaties is dit een ding. Ze stellen hoge eisen. Maar wanneer een Stier de juiste tegenkomt, dan is het niet voor even. Het sterrenbeeld Stier wordt gekenmerkt door de planeet Venus. En laat dat nou net de planeet van de liefde en romantiek zijn. Dat betekent dat de Stier naast stabiliteit ook een hoop warmte te geven heeft. Ze verrast haar partner graag en is niet bang om haar liefde uit te spreken.

2. Kreeft

Kreeften zijn gevoelige mensen en staan dichtbij hun emoties. No way dat al die emoties worden verspild. Kreeften zijn juist op zoek naar iets échts, iets bijzonders, iemand die al die warmte terug kan geven. Daarbij staat bij Kreeft de familie en het gezin op nummer één. Zij doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat ze een stabiel en fijn gezin creëert en is dan ook echt op zoek naar iets voor op de lange termijn.