Premier Rutte: "Groot deel van Nederland zal besmet raken met het virus"

Maandagavond sprak premier Rutte het Nederlandse volk toe met een toespraak over het Coronavirus. De woorden van de premier waren bemoedigd, helder en realistisch. “Een groot deel van Nederland zal besmet raken met het virus”, aldus Rutte.

Een simpele oplossing tegen het virus is er niet, benadrukte de premier.

In de toespraak legde premier Rutte 3 verschillende scenario’s uit in de strijd tegen het virus. Het eerste scenario houdt in dat het virus maximaal gecontroleerd wordt. Hiermee bedoelt de premier dat er zo goed mogelijk geprobeerd gaat worden om de piek in het aantal besmettingen zo goed mogelijk af te vlakken. Zo kunnen de ziekenhuizen de zorg aan en raakt de verpleging niet overbelast.

Devies komende maanden

Het tweede scenario is het Coronavirus onbeheerst zijn gang laten gaan. Het gevolg hiervan is dat er niet genoeg capaciteit in de zorg kan zijn om ouderen en andere kwetsbare te helpen. En het derde scenario is eindeloos proberen om het virus te weigeren, waardoor het hele land op slot zou moeten. Maar dat zou inhouden dat Nederland wel een jaar lang op slot zou moeten, en dat is onrealistisch volgens de premier. “Een beheersbare verspreiding van het virus, dat is het devies de komende maanden.”

Onderzoek

Premier Rutte laat weten dat er per dag de vinger aan de pols wordt gehouden om te kijken of de geldende maatregelen aangepast moeten worden. “Het onderzoek staat niet stil, waardoor sommige maatregelen wellicht versoepeld kunnen gaan worden in de toekomst. Het blijft passen en meten tussen maatregelen die nodig zijn en het gewone leven zo normaal mogelijk door laten gaan”, aldus Rutte.

Houd moed

Hij besloot zijn toespraak met de woorden: “Het zal een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek. Het doet goed om te merken dat men voor elkaar klaarstaat. Houd moed. Blijf uw gezond verstand gebruiken en blijf elkaar helpen waar dat kan. Samen komen we deze moeilijke periode te boven, let een beetje op elkaar. Ik reken op u. ”

Bron: NOS. Beeld: Brunopress