Toespraak premier Rutte: “Nederland gaat vijf weken op slot”

Premier Mark Rutte sprak maandagavond vanuit het Torentje het land toe. In zijn toespraak kondigde hij een harde lockdown aan. Scholen gaan dicht en ook vrijwel alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten.

“2020 is voor veel mensen een jaar geworden van rouw, verdriet en verlies”, vertelt Rutte. “We zien jonge mensen die hun toekomstplannen in de wacht moeten zetten. We zien ouderen die bang zijn om ziek te zijn. En we zien overal de stress.”

Hij snapt het dan ook dat mensen juist in deze tijd samen rond de boom willen zitten, maar hij benadrukt dat het belangrijk is dat we op de kwetsbaren letten.

Stijgende cijfers

Vanwege de stijgende besmettingscijfers voelt het kabinet zich wel genoodzaakt hard in te grijpen. Ze hoopte dat het aantal besmettingen half december zou teruglopen naar 3600, maar het zijn er nu nog steeds dagelijks bijna 10.000. De druk op de zorg wordt te groot en daarom komt het kabinet met strengere maatregelen. Van dinsdag 15 december tot en met 19 januari geldt in Nederland daarom een harde lockdown. “Alles is erop gericht om al het contact tot een minimum te beperken”, zegt Rutte.

Om te voorkomen dat mensen massaal laatste inkopen kunnen doen, gaan de maatregelen maandag- op dinsdagnacht om 0.00 uur al in. Dít gaat er allemaal veranderen:

Scholen

Zowel basisscholen, middelbare scholen als hogescholen en universiteiten moeten vanaf woensdag 16 december hun deuren sluiten. Ze moeten dan overstappen op online onderwijs. Ook de kinderopvang moet dicht. Uiteraard mogen de kinderen van ouders met cruciale beroepen wel naar school of de opvang.

Het kabinet was in eerste instantie niet van plan de scholen opnieuw dicht te gooien. Toch zijn ze van mening veranderd: kinderen zijn weliswaar niet erg besmettelijk voor elkaar, maar als zij thuis moeten blijven, moeten hun ouders thuis zijn. Dit scheelt veel drukte op kantoren en andere werkplekken.

Niet-essentiële winkels

Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Denk hierbij aan warenhuizen, tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels. Essentiële winkels zoals de supermarkt, andere levensmiddelenwinkels, banken en apotheken blijven wel gewoon open. De niet-essentiële winkels mogen wel gewoon nog bezorgen.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, sekswerkers, tatoeëerders kunnen voorlopig niet meer werken. Ook zij moeten vanaf vannacht 0.00 uur hun deuren sluiten. (Para)medische contactberoepen, zoals tandartsen en fysiotherapeuten, kunnen vooralsnog wel doorgaan.

Musea en sportscholen

Gelegenheden zoals musea, bioscopen, dierentuinen, theaters en pretparken moeten ook hun deuren sluiten. Daarnaast gaan ook sportscholen, zwembaden en sauna’s dicht. Buitensport blijft wel toegestaan wanneer er in kleine kringen word gesport, met maximaal vier of zelfs twee mensen. Jongeren onder achttien jaar kunnen in teamverband blijven sporten.

Hotels

Hotels mogen openblijven, maar ze mogen geen eten en drinken meer serveren aan hun gasten. Dit geldt ook voor roomservice. Afhalen bij restaurants blijft wel toegestaan.

Geen bezoek

Het kabinet benadrukt dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Zowel binnen als buiten geldt daarom een maximum van twee bezoekers per dag. Met Kerst is er een uitzondering: dan mogen er drie mensen langskomen. Kinderen onder de dertien jaar tellen niet mee.

Niet reizen

Het dringende advies is: blijf zo veel mogelijk thuis. Geen onnodige uitstapjes. Voor niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland geldt: doe dat niet. Dat geldt tot en met half maart. De risico’s en onzekerheden zijn gewoon te groot. Uiteraard wordt in buurlanden reizen naar Nederland ontmoedigd.

Geen avondklok

In de media werd afgelopen weekend meerdere keren over een avondklok gesproken, maar volgens ingewijden is dit nooit een serieuze optie geweest. Rutte heeft er tijdens zijn toespraak ook niets over gezegd.

Het bovenstaande maatregelenpakket geldt tot en met dinsdag 19 januari. Een week daarvoor besluit het kabinet over het vervolg.

Beeld: ANP