Nederland vol lof over de toespraak van premier Rutte

Maandagavond sprak premier Rutte het Nederlandse volk toe met een toespraak over het heersende Coronavirus. De kijker is vol lof over de manier waarop premier Rutte de toespraak hield, blijkt al snel aan een stortvloed aan lovende berichten op Twitter.

Een simpele oplossing tegen het virus is er niet, benadrukte de premier. “Een beheersbare verspreiding van het virus, dat is het devies de komende maanden”, liet hij weten.

Reacties

Op Twitter stromen de reacties over de toespraak van de premier binnen. Het blijkt dat het gros van de Nederlanders zeer te spreken is over de toespraak en de manier waaróp de premier zich richtte op de bevolking via radio en televisie. “Je kunt zeggen wat je wilt van de premier, maar dit was een heldere en indringende speech”, laat iemand weten.