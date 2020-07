Toestand shorttrackster Lara van Ruijven kritiek: “Ze vecht voor haar leven”

De toestand van shorttrackster Lara van Ruijven is verslechterd. Dat meldt de KNSB in een persbericht. De 27-jarige shorttrackster vecht voor haar leven nadat ze afgelopen week werd opgenomen in een ziekenhuis in Frankrijk.

Vorige week werd duidelijk dat Lara kampt met een stoornis aan het immuunsysteem. In de loop van het weekend ontstonden daarbij ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Lara is daarna 2 keer geopereerd, maar haar toestand verslechterde.

Kritieke toestand

Haar situatie werd toen ‘stabiel, maar kritiek’ genoemd. Nu meldt de KNSB dat die toestand nog steeds kritiek is, maar dat ze geen tekenen van herstel vertoont. “Ze verblijft nog altijd op de intensive care, waar ze in een kunstmatig coma wordt gehouden. Het is de verwachting dat deze situatie voorlopig niet zal verbeteren”, meldt de schaatsbond.