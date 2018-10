Wat een toeval: vrouw wordt oma én blijkt zelf zwanger

Af en toe kan het leven heel gek lopen. Zo ook voor de Engelse Allison Cameron uit het plaatsje Darlington. Vlak nadat ze te horen kreeg dat ze oma zou worden, ontdekte ze dat ze zelf óók zwanger was.

De 37-jarige kapster was stomverbaasd.

Allison geeft toe dat ze eerst niet zo blij was met het nieuws van haar dochter. “Toen mijn dochter Skye me vertelde dat ze zwanger was, was ik wel een beetje moedeloos. Ik was zelf pas 16 toen ik zwanger raakte van haar en wilde niet dat ze in mijn voetsporen zou treden. Ik beloofde haar te steunen, maar voelde me ook nog te jong om oma te zijn”, vertelt Allison.

Positieve test

Vier weken na het nieuws van haar dochter kreeg Allison zelf onverwacht nieuws. “Ik was een paar maanden gestopt met de pil, maar had nog steeds onregelmatige menstruaties. Ik wist zeker dat ik niet zwanger was, tot een test me iets anders vertelde. Ik was stomverbaasd toen die positief bleek. Mijn 18-jarige dochter was zwanger én ik zelf. Volkomen onwerkelijk. Ik zou een zwangere oma worden!”

Skye was uitgerekend op 12 januari en haar moeder exact een maand later, op 12 februari. Allison: “We bereidden ons samen voor op de komst van onze baby’s. Een dame bij de zwangerschapsgym vroeg zelfs of we zussen waren. ’s Avonds lagen we samen in bed te kijken hoe onze baby’s bewogen.”

Hectisch

Zes weken te vroeg beviel Skye van dochter Eliza. Gelukkig verliep alles goed en mochten ze na een tijdje naar huis. Na een paar weken bracht Allison zoon Hugo ter wereld. “Het leven is hectisch, maar we helpen elkaar er doorheen”, zegt Allison. “Skye leert om in de kinderopvang te werken, dus terwijl zij op school zit, zorg ik twee dagen in de week voor Eliza. En andersom zorgt Skye twee dagen voor Hugo terwijl ik aan het werk ben. Ik zou het niet anders willen.”

Een foto van de twee moeders met hun kleine spruiten:

Bron: The Sun. Beeld: iStock